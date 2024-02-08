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08.02.2024  08:34   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 8 лютого. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники дев'ять разів виїзджали на гасіння пожеж, одну з яких спричинили російські обстріли.


Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, пожежа внаслідок воєнних дій сталася в селі Курилівка Куп’янського району. Приблизно о 19:00 годині вечора російські війська здійснили обстріл житлового сектору села. У результаті обстрілу загорівся приватний будинок, площа пожежі становила 80 квадратних метрів. Рятувальники оперативно ліквідували наслідки обстрілу, і ніхто не постраждав.

Загалом протягом доби з 7 по 8 лютого 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 27 оперативних виїздів, з яких:

  • 9 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинені ворожими обстрілами;
  • 6 – на обстеження територій після обстрілу;
  • 2 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
  • 6 – на допомогу населенню;
  • 4 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 26 одиниць вибухонебезпечних предметів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 7 лютого о 6-й годині ранку російські війська здійснили ракетні удари по об'єктах нежитлової цивільної інфраструктури у Слобідському районі міста. Внаслідок цього одна з будівель зазнала руйнувань, що призвело до того, що під завалами опинилась 52-річна жінка. Зусиллями рятувальників з Державної служби з надзвичайних ситуацій спільно з працівниками газової служби Харкова її вдалося врятувати. Постраждала отримала легкі ушкодження.

Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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