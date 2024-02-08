08.02.2024 08:34 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 8 лютого. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники дев'ять разів виїзджали на гасіння пожеж, одну з яких спричинили російські обстріли.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, пожежа внаслідок воєнних дій сталася в селі Курилівка Куп’янського району. Приблизно о 19:00 годині вечора російські війська здійснили обстріл житлового сектору села. У результаті обстрілу загорівся приватний будинок, площа пожежі становила 80 квадратних метрів. Рятувальники оперативно ліквідували наслідки обстрілу, і ніхто не постраждав.



Загалом протягом доби з 7 по 8 лютого 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 27 оперативних виїздів, з яких:

9 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинені ворожими обстрілами;

6 – на обстеження територій після обстрілу;

2 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

6 – на допомогу населенню;

4 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 26 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що 7 лютого о 6-й годині ранку російські війська здійснили ракетні удари по об'єктах нежитлової цивільної інфраструктури у Слобідському районі міста. Внаслідок цього одна з будівель зазнала руйнувань, що призвело до того, що під завалами опинилась 52-річна жінка. Зусиллями рятувальників з Державної служби з надзвичайних ситуацій спільно з працівниками газової служби Харкова її вдалося врятувати. Постраждала отримала легкі ушкодження.