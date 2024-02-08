Харківщина на ранок 8 лютого. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники дев'ять разів виїзджали на гасіння пожеж, одну з яких спричинили російські обстріли.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, пожежа внаслідок воєнних дій сталася в селі Курилівка Куп’янського району. Приблизно о 19:00 годині вечора російські війська здійснили обстріл житлового сектору села. У результаті обстрілу загорівся приватний будинок, площа пожежі становила 80 квадратних метрів. Рятувальники оперативно ліквідували наслідки обстрілу, і ніхто не постраждав.
Загалом протягом доби з 7 по 8 лютого 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 27 оперативних виїздів, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 26 одиниць вибухонебезпечних предметів.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 7 лютого о 6-й годині ранку російські війська здійснили ракетні удари по об'єктах нежитлової цивільної інфраструктури у Слобідському районі міста. Внаслідок цього одна з будівель зазнала руйнувань, що призвело до того, що під завалами опинилась 52-річна жінка. Зусиллями рятувальників з Державної служби з надзвичайних ситуацій спільно з працівниками газової служби Харкова її вдалося врятувати. Постраждала отримала легкі ушкодження.
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