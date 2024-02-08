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08.02.2024  08:04   Рита Парфенова

ЗСУ відбили три атаки ворога на Харківщині

Сили оборони відбіли спроби ворога просунутись на Куп'янському напрямку

війна

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:

  • на Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
  • на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 3 атаки біля Синьківки та Іванівки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.
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Авіаційних ударів зазнало село Табаївка на Харківщині. Під артилерійським вогнем опинилися понад 130 населених пунктів Харківської, Чернігівської, Сумської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
 
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 7 лютого 2024 року.
 
Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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