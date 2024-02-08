08.02.2024 07:30 Рита Парфенова

8 лютого: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

На 8 лютого припадає Міжнародний день шотландського віскі, також відомий як День скотчу.

Шанувальники цього напою святкують тричі на рік, бо, крім сьогоднішнього cвята, 27 березня відзначається Міжнародний день віскі, а 21 травня – Всесвітній день віскі, коли вшановують всі різновиди напою.



Шотландське віскі, або скотч, є міцним алкогольним напоєм, виготовленим з різних видів зерна, таких як ячмінь, кукурудза, жито та пшениця. Хоча перші згадки про віскі датуються XV століттям, вважається, що він відомий в Ірландії та Шотландії принаймні за кілька століть до цього. Назва "шотландський віскі" або "скотч" є захищеною, і може бути застосована лише до віскі, виготовленого в Шотландії за певною технологією. Вимоги до шотландського віскі включають визрівання принаймні трьох років і мінімальний вміст алкоголю у кінцевому продукті – 40%.

Православні свята та прикмети дня

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують памʼять святого великомученика Феодора Стратилата, а також святого пророка Захарії Серповидця.



Святого великомученика Феодора Стратилата шанують як покровителя військових. Його просять за перемогу над ворогами, як видимими, так і невидимими, за допомогу у встановленні миру та захист від усякого зла.



Пророка Захарію благають про надію та втішення у скорботі, а також моляться за достаток і гарний урожай.



За Юліанським календарем, 8 лютого православна церква вшановує пам’ять Феодора Студіта. Святому Феодору молилися про звільнення від болю в грудях та шлунку.



Вважалося, що в день Теодора Студита, якого також називали Феодором Помінальником, необхідно з самого ранку піти до церкви та поставити свічки за упокій усіх померлих родичів. Свічки треба було ставити, щоб вони не блукали неприкаяні землею.



8 лютого бажано було погодувати птахів, особливо синиць, зі словами: «Себе клюйте, мені грішми плюйте».

Що не можна робити 8 лютого

заздрити – можна наврочити людину і притягнути до себе невдачі;

сваритися, лихословити;

відмовляти в допомозі нужденним, ображати тварин.

За народними прикметами цього дня слід бути особливо обережними з колючо-ріжучими предметами, оскільки можна поранитися, також слід утриматися від хірургічних операцій і не рекомендується відвідувати стоматолога – лікування буде невдалим.

Також цього дня

У 1672 році англійський фізик Ісаак Ньютон робить доповідь про свою теорію природи світла та кольору.



1692 – лікар в американському селі Сейлем оголошує, що 3 дівчинки-підлітка перебувають під владою диявола. Початок процесу салемських відьом.



1828 – на світ з'явився Жуль Верн, французький письменник, основоположник наукової фантастики.



1838 – Семюел Морзе вперше публічно продемонстрував свою систему електромагнітного телеграфу.



1879 – інженер-залізничник Сенфорд Флемінг запропонував запровадити універсальний стандартний час, розділивши земну кулю на 24 годинні зони. Через чотири роки цю ідею було прийнято на залізницях Північної Америки.



1906 – народився Честер Карлсон, винахідник процесу ксерокопіювання.



1916 – в Цюріху група поетів заснувала рух дадаїзм (франц. dadaisme, від dada коник, дерев'яна конячка, дитячий белькіт) – авангардистська літературно-художня течія, що виразилася в окремих скандальних витівках забірних каракулях, псевдокресленнях, комбінація. У 20-ті роки. Дадаїзм у Франції злився із сюрреалізмом, у Німеччині – з експресіонізмом.



1921 – Асканію-Нову оголошено державним заповідником.



1925 – народився Джек Леммон, американський актор, володар «Оскару» («У джазі тільки дівчата», «Китайський синдром», «Врятуйте тигра»).



1969 – відбувся перший політ найбільшого у світі пасажирського літака Boeing 747.



1988 – Михайло Горбачов оголосив про виведення радянських військ з Афганістану.



1994 – побудований найбільший у світі палац зі снігу та льоду. Такий витвір архітектури було зведено в Асахікаві, Хоккайдо, Японія. Палац об'ємом 103 591.8 кубометрів та висотою 30.29 метрів був спробою скопіювати південнокорейський замок Сувон.



1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Ватиканом і Азербайджаном



1994 – Україна приєдналась до програми НАТО «Партнерство заради миру»



1997 – у Києві була створена партія Християнсько-Народний Союз, яку у 2003 році було перейменовано на Християнсько-Демократичний Союз

Іменини відзначають

за Новоюліанським календарем: Андрій, Захар, Зіновій, Кирило, Макар, Олександр, Петро, Сава, Семен, Сергій, Степан, Федір, Яким.

за Юліанським календарем: Аркадій, Варвара, Веніамін, Володимир, Гаврило, Давид, Єлизавета, Іван, Йосип, Климент, Костянтин, Марія, Петро, Семен, Федір.