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10.02.2024  10:15   Віталій Хінєвіч

Атака БПЛА на Харків: в одному із будинків загинула родина, в іншому будинку двоє загиблих дорослих

9 лютого окупанти здійснили атаку на місто за допомогою БПЛА, внаслідок чого сталися пожежі, є загиблі.

 
Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.
 
Як повідомив правоохоронець, в одному з будинків було виявлено одразу п'ять трупів. Попередньо серед загиблих діти 4 та 7 років і немовля. В іншому згорілому будинку двоє загиблих дорослих.
 
«Як встановили слідчі, після обстрілу стався виток палива, який змішався зі снігом і розтікся вулицею. Пожежа зайнялася в 15 будинках. Сімʼя опинилася заручником вогню всередині свого ж будинку.
 
Тіло чоловіка в коридорі будинку, мама з дітьми намагалася врятуватися в ванній. Де тіло немовля, поки не знаємо. Йдуть пошуки. 
 
Опитали свідків. Вони повідомляють - це були по звуку «шехеди»,- повідомив Сергій Болвінов.
 
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Тэги:  агрессия россии, харків
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