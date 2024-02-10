10.02.2024 10:15 Віталій Хінєвіч

Атака БПЛА на Харків: в одному із будинків загинула родина, в іншому будинку двоє загиблих дорослих

9 лютого окупанти здійснили атаку на місто за допомогою БПЛА, внаслідок чого сталися пожежі, є загиблі.

Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.

Як повідомив правоохоронець, в одному з будинків було виявлено одразу п'ять трупів. Попередньо серед загиблих діти 4 та 7 років і немовля. В іншому згорілому будинку двоє загиблих дорослих.

«Як встановили слідчі, після обстрілу стався виток палива, який змішався зі снігом і розтікся вулицею. Пожежа зайнялася в 15 будинках. Сімʼя опинилася заручником вогню всередині свого ж будинку.

Тіло чоловіка в коридорі будинку, мама з дітьми намагалася врятуватися в ванній. Де тіло немовля, поки не знаємо. Йдуть пошуки.

Опитали свідків. Вони повідомляють - це були по звуку «шехеди»,- повідомив Сергій Болвінов.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram