12.03.2024 13:00 Віталій Хінєвіч

На Харківщині розшукували дівчинку, яка втекла з дому

До правоохоронців звернулася жінка, яка розповіла про те, що її донька пішла з дому.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Жителька Печенізької громади Чугуївського району зателефонувала в поліцію і повідомила, що її 13-річна донька пішла з дому. За словами матері, ніяких сварок вдома не було, пояснити причину втечі жінка не могла.

Правоохоронці розіслали орієнтування з прикметами зниклої.

Поліцейські встановили, що підліток поїхала до Харкова, а звідти автобусом до Куп’янська. Працівники Куп’янського РВП того ж дня розшукали зниклу і передали матері.

Працівники сектору ювенальної превенції Чугуївського районного управління поліції провели профілактичну бесіду з родиною.

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