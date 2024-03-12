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12.03.2024  13:00   Віталій Хінєвіч

На Харківщині розшукували дівчинку, яка втекла з дому

До правоохоронців звернулася жінка, яка розповіла про те, що її донька пішла з дому.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Жителька Печенізької громади Чугуївського району зателефонувала в поліцію і повідомила, що її 13-річна донька пішла з дому. За словами матері, ніяких сварок вдома не було, пояснити причину втечі жінка не могла. 
 
Правоохоронці розіслали орієнтування з прикметами зниклої. 
 
Поліцейські встановили, що підліток поїхала до Харкова, а звідти автобусом до Куп’янська. Працівники Куп’янського РВП того ж дня розшукали зниклу і передали матері. 
 
Працівники сектору ювенальної превенції Чугуївського районного управління поліції провели профілактичну бесіду з родиною.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові ловили рибу забороненими знаряддями
 

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Тэги:  події, харків
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