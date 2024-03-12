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12.03.2024  12:46   Рита Парфенова

Селище на Харківщині перебуває під постійними обстрілами військових рф

Селище Одноробівка Золочівської громади зазнає безперервних обстрілів з 1:00 12 березня через дії російських окупаційних військ.

Одноробівка

Про це інформує Віктор Коваленко, керівник Золочівської селищної військової адміністрації, передає РЕДПОСТ.

За його заявою, удари КАБ, артилерії, мінометів і гелікоптерів призвели до знищення трьох будинків, господарських споруд, пошкодили значну кількість приватних будинків, а також залізничну станцію та електро-газові мережі.

Один з мешканців, чоловік 1968 року народження, отримав поранення від осколків та був доставлений до лікарні для надання необхідної медичної допомоги.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини.
Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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