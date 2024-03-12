12.03.2024 11:55 Віталій Хінєвіч

У Харкові ловили рибу забороненими знаряддями

7 березня під час рибоохоронної роботи державні інспектори, спільно з працівниками викрили грубе порушення Правил рибальства на веслувальному каналі поблизу вулиці Академіка Павлова, передає РЕДПОСТ .

Так, о близько 22 години було виявлено особу, яка здійснювала лов водних біоресурсів з криги забороненими знаряддями лову, а саме сітками з льоси у кількості 4 шт. та виловив такі водні біоресурси: карась сріблястий – 146 екз., судак – 2 екз., йорж – 2 екз. Загальна вага незаконно добутих водних біоресурсів становила 46 кг.

На особу складено протокол за ч.4 ст.85. Збитки, завдані рибному господарству України, складають 238 102 грн. На місце події викликані працівники СОГ. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Заборонені знаряддя лову та незаконно виловлені водні біоресурси вилучено.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці Харківщини спіймали на гарячому браконьєра, який погубив рибу на 100 тисяч.