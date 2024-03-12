12.03.2024 13:53 Рита Парфенова

Крадія телефоного кабелю затримали у Харкові

У Харкові поліцейські охорони затримали чоловіка за крадіжку телефонного кабелю.

Як повідомляє РЕДПОСТ , інцидент стався 11 березня близько 8:00, коли до чергової частини роти Управління поліції охорони в Харківській області надійшла інформація про спрацювання сигналізації телекомунікаційної мережі національного оператора зв’язку.

Після прибуття до будівлі в Індустріальному районі поліцейські помітили чоловіка, який поспіхом виходив із підвалу, тримаючи торбину з мотком кабелю довжиною близько 20 метрів. Затриманий виявився 31-річним місцевим мешканцей, його передали слідчо-оперативній групі відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України, за якою передбачено до 8 років позбавлення волі.

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