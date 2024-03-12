    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Крадія телефоного кабелю затримали у Харкові
12.03.2024  13:53   Рита Парфенова

Крадія телефоного кабелю затримали у Харкові

У Харкові поліцейські охорони затримали чоловіка за крадіжку телефонного кабелю.

Поліцейські охорони затримали у Харкові чоловіка за крадіжку телефонного кабелю

Як повідомляє РЕДПОСТ, інцидент стався 11 березня близько 8:00, коли до чергової частини роти Управління поліції охорони в Харківській області надійшла інформація про спрацювання сигналізації телекомунікаційної мережі національного оператора зв’язку.
 
Після прибуття до будівлі в Індустріальному районі поліцейські помітили чоловіка, який поспіхом виходив із підвалу, тримаючи торбину з мотком кабелю довжиною близько 20 метрів. Затриманий виявився 31-річним місцевим мешканцей, його передали слідчо-оперативній групі відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2.
 
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України, за якою передбачено до 8 років позбавлення волі.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом однієї доби працівники поліції Харкова отримали 1070 викликів, які були оперативно оброблені.
Тэги:  крадіжка, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
11.03 Надзвичайні події У Харкові спіймали злодюг, коли вони обкрадали квартиру 04.03 Надзвичайні події Суд виніс вирок крадію з Харкова 20.02 Надзвичайні події У передмісті Харкова рецидивіст обкрадав квартири, супермаркети та кишені
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 