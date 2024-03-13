13.03.2024 12:25 Віталій Хінєвіч

Аграрії розповіли, який врожай озимих культур очікується на Харківщині

Торік восени аграрії Харківщини збільшили площі під посів озимини на 46,2% у порівнянні з 2022 роком, що склало 325,9 тисяч гектарів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Найбільше було засіяно озимої пшениці – 323 тис. га. Також господарства області засіяли 2,4 тис. га ячменю, жита – 0,5 тис. га. Озимий ріпак посіяно на площі 22,9 тис. га, що на 57,9% більше показника 2022 року.

«На більшій частині території Харківської області озимі культури впродовж декади знаходилися в стані неглибокого зимового спокою, лише в південних та центральних районах, де спостерігалися найвищі температури повітря та ґрунту, в денні години озима слабко вегетувала», - зазначив заступник начальника Харківської ОВА Євген Іванов.

За попередніми даними, цьогоріч аграрії Харківщини планують посіяти ярі культури на площі більш як 960 тисяч гектарів. Очікується збільшення посівних площ під яру пшеницею, горох, гречку, просо та соняшник.

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