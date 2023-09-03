03.09.2023 17:00 Віталій Хінєвіч

Аграрії Харківщини завершують збирати врожай озимих культур

Загалом фермери області обробили майже 316 тисяч гектарів полів, де зібрали 1 мільйон 304 тисячі тонн зерна.

Про це повідомив заступник начальника Харківської ОВА Євген Іванов, передає РЕДПОСТ.

У Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському та Лозівському районах області завершили збирання ранніх зернових та зернобобових культур.

Фермерські господарства Харківщини продовжують обмолочувати пшеницю, ячмінь, горох, озиме жито, овес, гречку, просо та почали збирати соняшник. Цьогоріч найкращу врожайність отримали аграрії Богодухівщини - 46,6 ц/га.

«Триває моніторинг стану посівів пізніх зернових культур. Загалом агрометеорологічні умови серпня залишалися на рівні задовільних. Стан рослин добрий та відмінний. Впродовж тижня господарства області розпочали роботи по підготовці ґрунтів під посів озимих культур. Погодні умови сприяли проведенню польових робіт», - зазначив Євген Іванов.

Окремі господарства розпочали сіяти озимину під врожай наступного року. Аграрії засіяли озимий ріпак на площі 6,2 тисячі гектарів. Загалом озимину планують висадити на площі майже 250 тисяч гектарів.