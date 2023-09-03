03.09.2023 16:15 Віталій Хінєвіч
У Харкові патрульні врятували дитину, яка більше доби знаходилася одна вдома (відео)
Більше доби дитина провела сама в закритій квартирі в Холодногірському районі міста.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
Патрульні прибули на виклик про те, що вже майже добу заявницю затоплюють з квартири зверху. Також вона повідомила, що увесь цей час з-за дверей помешкання доносився дитячий плач.
Спроби достукатися до власників були марними, тому поліцейські відразу викликали рятувальників та бригаду медиків, оскільки дитина могла бути в небезпеці.
Зайшовши до квартири, поліцейські побачили там малу дівчинку. Дитина постійно плакала, вона була дуже налякана та розгублена. В квартирі панував повний безлад та антисанітарні умови.
Медики ушпиталили маленьку, аби впевнитись, що її життю та здоровʼю нічого не загрожує.
На місце прибула слідчо-оперативна група та інспектори ювенальної превенції, які надалі розшукають батьків дитини. Надалі цією справою займуться слідчі.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові спіймали злодія, який зрізав кабель зв'язку.
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