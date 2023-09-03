03.09.2023 16:15 Віталій Хінєвіч

У Харкові патрульні врятували дитину, яка більше доби знаходилася одна вдома (відео)

Більше доби дитина провела сама в закритій квартирі в Холодногірському районі міста.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

Патрульні прибули на виклик про те, що вже майже добу заявницю затоплюють з квартири зверху. Також вона повідомила, що увесь цей час з-за дверей помешкання доносився дитячий плач.

Спроби достукатися до власників були марними, тому поліцейські відразу викликали рятувальників та бригаду медиків, оскільки дитина могла бути в небезпеці.

Зайшовши до квартири, поліцейські побачили там малу дівчинку. Дитина постійно плакала, вона була дуже налякана та розгублена. В квартирі панував повний безлад та антисанітарні умови.

Медики ушпиталили маленьку, аби впевнитись, що її життю та здоровʼю нічого не загрожує.

На місце прибула слідчо-оперативна група та інспектори ювенальної превенції, які надалі розшукають батьків дитини. Надалі цією справою займуться слідчі.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові спіймали злодія, який зрізав кабель зв'язку.