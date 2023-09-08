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08.09.2023  10:25   Віталій Хінєвіч

Аграрії Харківської області зібрали майже 1,3 мільйона тонн зерна

У регіоні тривають роботи зі збору нового врожаю зернових та зернобобових культур. Фермери обробили 319,8 тисячі га, на яких намолотили 1 мільйон 318,7 тисячі тонн зерна.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Серед культур найбільше намолотили зерна пшениці – 1 мільйон тонн. Також продовжують збирати ячмінь, горох, озиме жито, овес, гречку та просо. Розпочато збір технічного соняшнику та сої. 
 
«Сільськогосподарські підприємства Красноградського, Лозівського та Богодухівського районів майже завершили збір озимих культур. Деякі вже розпочали збирати пізні зернові. Найвищий показник врожайності на Богодухівщині - 46,5 ц/га, які намолотили майже 190 тисяч тонн з площі 40,8 тис. га. Це 50% до прогнозу», - розповів заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації Євген Іванов. 
 
Крім того, господарства області готують ґрунт для посіву озимих культур під врожай 2024 року. Господарства Лозівського та Ізюмського районів завершили сіяти озимий ріпак. А озиму пшеницю висіяли на майже 4 тисячах гектарів.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Харків лідирує за кількістю виплат за програмою «єВідновлення».
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  харків, врожай
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