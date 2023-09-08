08.09.2023 10:55 Віталій Хінєвіч

Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Протягом доби 7 вересня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 53 вибухових предмети.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

За минулу добу 07 вересня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 4,8 га території, з них 7840 кв.м. за допомогою машин механізованого розмінування, 7,8 км ліній електропередач, 25 м газопроводів та 4 приватних домогосподарства у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.

Саперами виявлено та знешкоджено 53 одиниці ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалось 32 піротехнічних розрахунки ДСНС у складі 156 саперів та 64 одиниць техніки.

Всього, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 3566 га території, 278 км автомобільних доріг, 2540 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 198 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 76 тис. 955 ВНП.