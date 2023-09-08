08.09.2023 09:30 Віталій Хінєвіч

Рятувальники на Харківщині ліквідували пожежі, що виникли внаслідок ворожих обстрілів

Протягом доби з 7 по 8 вересня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Протягом доби ворожі війська обстріляли м. Вовчанськ, с. Курилівка та с. Колодязне, спричинивши 4 пожежі.

Близько 12:00 ворог завдав обстрілів по приватному сектору в місті Вовчанськ Чугуївського району Харківської області. Внаслідок ударів загорілися житловий будинок за однією адресою, а також житловий будинок, гараж та господарча споруда за іншою адресою.

Загальна площа пожеж складала близько 500 кв.м. До гасіння пожеж залучались 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу ДСНС та МПК Вільча. О 13:53 усі осередки пожеж були ліквідовані. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

Також о 12:35 вогнеборці 14-ї та 44-ї ДРПЧ виїхали на ліквідацію пожежі, спричиненої черговим артилерійським ударом окупантів по прифронтовому селу Курилівка Курилівської громади. Снаряд поцілив у лісовий масив, де зайнялась хвойна підстилка на площу 500 кв.м. О 13:00 бійці ДСНС впорались з вогнем.

О 13:24 рятувальники 12-ї ДРПЧ виїхали на ліквідацію наслідків ворожого удару до Дворічанської громади. У с. Колодязне горіла нежитлова будівля на площі 150 кв.м. Її вдалось приборкати о 15:20.

Загалом рятувальниками було здійснено 37 оперативних виїздів, з яких:

25 – на ліквідацію пожеж, 4 з яких були спричинені ворожими обстрілами;

5 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;

1 – на чергування;

6 – інші виїзди.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові через пожежу евакуювали людей.