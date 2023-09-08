У Харкові біля Меморіалу Слави буде тимчасово заборонене паркування

Заїзд та паркування транспорту на майданчику біля Меморіалу Слави будуть заборонені з 7:00 до 15:00 10 вересня.
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Намагайтеся зайвий раз не лізти в чужі справи, навіть із найкращих спонукань. На цьому ґрунті сьогодні легко може розгорітися конфлікт.
Хмари, які з'являться у Харкові вдень, протримаються недовго - ввечері очікується ясна погода. Без опадів.
Міжнародний день солідарності журналістів було засновано 1958 року в Бухаресті, на 4 конгресі міжнародної організації журналістів.
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