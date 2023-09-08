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08.09.2023  10:00   Віталій Хінєвіч

У Харкові біля Меморіалу Слави буде тимчасово заборонене паркування

Заїзд та паркування транспорту на майданчику біля Меморіалу Слави будуть заборонені з 7:00 до 15:00 10 вересня.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Як розповіли в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з проведенням забігу до Дня фізичної культури і спорту «Біжи та перемагай» на велосипедній доріжці вздовж Харківського шосе.
 
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, дороги
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