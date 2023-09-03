03.09.2023 18:15 Віталій Хінєвіч

Українцям розповіли, чи нараховуватиметься субсидія, якщо є борг за житлово-комунальні послуги

Міністерство соціальної політики України надало роз'яснення на питання, яке часто ставлять громадяни, передає РЕДПОСТ .

Зазначається, що у разі звернення з повним пакетом документів (заява+декларація) набір комунальних послуг, на які домогосподарство хоче отримувати житлову субсидію, зазначається в заяві.

Саме зазначені в заяві послуги будуть аналізуватися на предмет регулярності оплати. У разі звернення за субсидією за спрощеною формою заяви, органи Пенсійного фонду України на підставі інформації, наданої надавачами житлово-комунальних послуг, за умовчанням аналізують повний перелік наявних в житловому приміщенні послуг.

Житлова субсидія не призначається, якщо Пенсійним фондом отримано від надавачів житлово-комунальних послуг інформацію про наявність в особи простроченої на понад 3 місяці заборгованості зі сплати за ЖКП, яка перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 грн).

Водночас, навіть за таких обставин, житлова субсидія може бути призначена, зокрема, у разі укладення договору реструктуризації заборгованості між надавачем та споживачем комунальної послуги. Копія такого договору долучається до заяви на субсидію.

Крім того, у разі відмови в призначенні житлової субсидії у зв’язку із заборгованістю з оплати житлово-комунальних послуг, людина може звернутися із новою заявою про призначення субсидії, де буде зазначено перелік тих послуг, за якими заборгованість з оплати відсутня.