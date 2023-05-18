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18.05.2023  17:32   Дмитро Колонєй

Хто може залишитись без субсидії: пояснення Мінсоцполітики

Українців можуть позбавити субсидії.

Залишити без субсидії можуть українців: пояснення Мінсоцполітики
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Канал 24, ті українці, що витрачають на комунальні послуги 15% свого щомісячного прибутку, можуть розраховувати на субсидію. Втім є певні причини, за яких допомогу від держави можуть не надати.
 
В Мінсоцполітики розповіли, що за деяких причин субсидія не призначається. Йдеться про борги, а також великі статки тощо.
 

Житлова площа;

  • Якщо загальна площа житлового приміщення перевищує 130 квадратних метрів для квартир, а 230 квадратних метрів для індивідуальних будинків, то субсидію не нараховують.
 

Великі покупки;

  • Якщо будь-хто зі складу домогосподарства або член сім’ї особи впродовж 12 місяців здійснив покупку на суму понад 50 тисяч гривень, це стане причиною того, що допомогу не нарахують. Крім того, у цей список входить купівля земельної ділянки, квартири чи іншого нерухомого майна.
 

Борги;

  • Якщо ви маєте у наявності прострочену у понад три місяці заборгованість з оплати послуг. Житлова субсидія у такому випадку може призначатися за умови підтвердження сплати заборгованості.
 

У власності є нове авто та більше ніж одне житло;

  • Транспортний засіб з року випуску якого минуло менше ніж 5 років, крім мопеда і причепа. А також більше ніж один транспортний засіб.
 
До слова, у перелік входять ще статки (коли на вашому рахунку понад 100 тисяч гривень, або ж ви придбали облігації на таку суму); коли у родині чи домогосподарстві є повнолітні учасники, які не працюють (крім того, не навчаються чи не є отримувачами соцдопомоги); громадяни, які не повернули надміру перераховану субсидію та члени родини чи домогосподарства, які є боржники за аліментами.
 

Источник:   Канал 24
 Тэги:  субсидія, допомога
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