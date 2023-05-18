Правоохоронці зафіксували наслідки обстрілу Циркунів

В результаті обстрілу рашистами села Циркуни на Харківщині один чоловік загинува, двоє людей поранені.
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У спілкуванні з оточуючими краще уникати будь-яких недомовок або туманних натяків, набагато доречніше житиме за формулою: «Так – це так, ні – це ні, решта – від лукавого».
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Вишивка вважається оберегом від негативу, є символом краси та міцного здоров'я, а також щасливої долі.
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