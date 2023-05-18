18.05.2023 17:40 Віталій Хінєвіч

Правоохоронці зафіксували наслідки обстрілу Циркунів

В результаті обстрілу рашистами села Циркуни на Харківщині один чоловік загинува, двоє людей поранені.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

18 травня близько 14:55 окупанти завдали удару по селу Циркуни Харківського району. Росіяни випустили по населеному пункту три ракети ЗРК С-300.

Чоловік 1971 року народження загинув. Травми отримали двоє місцевих жителів. Їх доставили до лікарні.

В результаті обстрілу пошкоджено 13 будинків, два з яких зруйновані повністю.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.



