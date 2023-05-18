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18.05.2023  17:40   Віталій Хінєвіч

Правоохоронці зафіксували наслідки обстрілу Циркунів

В результаті обстрілу рашистами села Циркуни на Харківщині один чоловік загинува, двоє людей поранені.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
18 травня близько 14:55 окупанти завдали удару по селу Циркуни Харківського району. Росіяни випустили по населеному пункту три ракети ЗРК С-300.
 
Чоловік 1971 року народження загинув. Травми отримали двоє місцевих жителів. Їх доставили до лікарні. 
 
В результаті обстрілу пошкоджено 13 будинків, два з яких зруйновані повністю.
 
На місці події працюють слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
 
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  агрессия россии, харків
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