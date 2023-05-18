18.05.2023 16:45 Віталій Хінєвіч

Обстріл Циркунів 18 травня: в якому стані знаходяться поранені

Окупанти 18 травня здійснили обстріл села Циркуни Харківської області. У результаті є загиблий та двоє поранених чоловіків.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Суспільне.

Як повідомив Суспільному речник обласного управління ДСНС Євген Василенко, рятувальники з-під завалів дістали тіло загиблого чоловіка.

У свою чергу директор обласного Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта зазначив, що один із чоловіків, який отримав поранення відмовився від госпіталізації, другого постраждалого доправили до лікарні. Медики діагностували легкі поранення та черепно-мозкові травми.

Усі троє чоловіків цивільні особи.

Раніше РЕДПОСТ писав, що суд Харківської області засудив двох наркоділків.



