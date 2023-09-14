14.09.2023 16:33 Дмитро Колонєй

Як переселенцям у Харкові оформити субсидію на оплату житлово-комунальних послуг

Про оформлення субсидії ВПО у Харкові за новим місцем проживання розповіли в Управлінні соцзахисту населення.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Управління соціального захисту Основянського району ВПО можуть оформити субсидію на оплату житлово-комунальних послуг за новим місцем проживання.

Що потрібно зробити для оформлення

Звернутися з відповідною заявою та необхідними документами та /або відомостями до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України (ПФУ) або до Управління. Також це можна зробити дистанційно, надіславши документи поштою або в електронній формі (через вебпортал електронних послуг та мобільний додаток ПФУ, а також через портал «Дія»).

Так, у Оновянському районі міста протягом 2023 року фахівці Управління прийняли та передали до ПФУ 65 заяв щодо надання житлової субсидії та 63 акти обстеження матеріально-побутових умов домогосподарств.

Прийом заяв про призначення житлової субсидії здійснюється в управлінні за адресою: вул. Шота Руставелі, 4/20. Телефони для довідок та консультацій: (057) 725-31-91, (057) 725-31-93.