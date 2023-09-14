    
Главная Новини Харкова Суспільство Як переселенцям у Харкові оформити субсидію на оплату житлово-комунальних послуг
14.09.2023  16:33   Дмитро Колонєй

Як переселенцям у Харкові оформити субсидію на оплату житлово-комунальних послуг

Про оформлення субсидії ВПО у Харкові за новим місцем проживання розповіли в Управлінні соцзахисту населення.

Оформити субсидію на оплату житлово-комунальних послуг можуть ВПО у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Управління соціального захисту Основянського району ВПО можуть оформити субсидію на оплату житлово-комунальних послуг за новим місцем проживання. 
 

Що потрібно зробити для оформлення

 
  • Звернутися з відповідною заявою та необхідними документами та /або відомостями до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України (ПФУ) або до Управління. Також це можна зробити дистанційно, надіславши документи поштою або в електронній формі (через вебпортал електронних послуг та мобільний додаток ПФУ, а також через портал «Дія»). 
 
Так, у Оновянському районі міста протягом 2023 року  фахівці Управління прийняли та передали до ПФУ 65 заяв щодо надання житлової субсидії та 63 акти обстеження матеріально-побутових умов домогосподарств.
 
Прийом заяв про призначення житлової субсидії здійснюється в управлінні за адресою: вул. Шота Руставелі, 4/20. Телефони для довідок та консультацій: (057) 725-31-91, (057) 725-31-93.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  впо, субсидія, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
08.09 Суспільство В Україні збільшать розмір виплат ВПО 05.09 Суспільство Кожен десятий із вважавшихся померлим ВПО виявився живим 31.08 Надзвичайні події В Україні припинять виплату грошей близько 180 тисячам ВПО
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 