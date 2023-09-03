03.09.2023 18:28 Василь Голосний

У Харкові відкрилась виставка "Земля перемоги" (фото)

У АРТпідвалі відкрилась виставка картин “Земля перемоги/ Victory land” харківської художниці Вікторії Хорошилової.



Фото: Василь Голосний /



Після півторарічної перерви АРТпідвал, який наразі служить укриттям, представив проект "Земля перемоги / Victory Land" від харків'янки Вікторії Хорошилової. Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ Після півторарічної перерви АРТпідвал, який наразі служить укриттям, представив проект "Земля перемоги / Victory Land" від харків'янки Вікторії Хорошилової.

"Війна на емоційному рівні викликала у Вікторії потребу творчого самовираження. Після кількох місяців перебування на заході України з початку повномасштабного конфлікту, Вікторія, не в змозі бути далеко від свого рідного краю, повернулася до Харкова, в свій 602-й мікрорайон, з нестримним бажанням відобразити на полотні ту реальність, у якій ми перебуваємо" - пишуть організатори виставки.

Виставка триватиме до 24 вересня 2023 року у АРТпідвалі. 13:00 - 18:00 вт-нд.

Щоб потрапити на виставку, потрібно написати в Дірект сторінки Муніципальної галереї в Інстаграм @m__gallery__

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