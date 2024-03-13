    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Сапери ДСНС показали свою роботу з розмінування у Харківській області (фото)
13.03.2024  12:50   Віталій Хінєвіч

Сапери ДСНС показали свою роботу з розмінування у Харківській області (фото)

Сапери зведеного загону ДСНС України розчищають нашпиговану ворожими мінами територію деокупованої Ізюмщини Харківської області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Наразі лише на території Ізюмського району Харківської області працюють 20 піротехнічних розрахунків зведеного загону ДСНС України. Сапери проводять розмінування ліній електромереж для подальшого відновлення їх роботи енергетиками.
 
 
Їх завдання також включає обстеження та розмінування об'єктів цивільної і критичної інфраструктури; відпрацювання заявок від громадян на розмінування територій приватних садиб.
 
Рятувальники вкотре звертаються до мешканців деокупованих територій бути максимально уважними та обережними. Пересуватись необхідно лише асфальтованими дорогами.
 
 
Якщо ви помітили будь-які підозрілі предмети, не ризикуйте - повідомте "101"!
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом останніх 24 годин рятувальники 60 разів виїжджали на гасіння пожеж, дві з яких спричинив ворог.
 
Тэги:  міни, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
29.02 Надзвичайні події Чверть території України усіяно вибухонебезпечними предметами 29.02 Надзвичайні події На Харківщині за тиждень знищено понад 1600 вибухонебезпечних предметів 29.02 Надзвичайні події Сапери на Харківщині знищили керовану авіабомбу
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 