13.03.2024 12:50 Віталій Хінєвіч

Сапери ДСНС показали свою роботу з розмінування у Харківській області (фото)

Сапери зведеного загону ДСНС України розчищають нашпиговану ворожими мінами територію деокупованої Ізюмщини Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Наразі лише на території Ізюмського району Харківської області працюють 20 піротехнічних розрахунків зведеного загону ДСНС України. Сапери проводять розмінування ліній електромереж для подальшого відновлення їх роботи енергетиками.

Їх завдання також включає обстеження та розмінування об'єктів цивільної і критичної інфраструктури; відпрацювання заявок від громадян на розмінування територій приватних садиб.

Рятувальники вкотре звертаються до мешканців деокупованих територій бути максимально уважними та обережними. Пересуватись необхідно лише асфальтованими дорогами.

Якщо ви помітили будь-які підозрілі предмети, не ризикуйте - повідомте "101"!

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом останніх 24 годин рятувальники 60 разів виїжджали на гасіння пожеж, дві з яких спричинив ворог.