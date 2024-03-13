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13.03.2024  13:25   Віталій Хінєвіч

Енергетики закликають мешканців Харківщини дотримуватися привал пожежної безпеки

Разом із весняним потеплінням в Харківську область прийшов пожежонебезпечний період – частина року, коли виникають пожежі в природних екосистемах та сільськогосподарських угіддях.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».
 
Для попередження виникнення пожеж у природних екосистемах, в тому числі лісових масивах, сільськогосподарських угіддях, торфовищах, потрібно дотримуватись певних правил поведінки. 
 
Категорично забороняється розпалювати вогнища чи палити суху траву та гілки під лініями електропередачі та поблизу трансформаторних підстанцій, а також захаращувати територію в охоронних зонах енергетичних об’єктів.
 
Перебуваючи на природі, подбайте про те, щоб ваш відпочинок був максимально безпечним як для вас та оточуючих людей, так і для навколишнього середовища.
 
Важливо не допускати спалювання сухої рослинності, стерні, адже саме з цієї причини полум’я вогню нерідко перекидається на лісові насадження і може призвести до лісових пожеж та досягнути рівня надзвичайної ситуації.
 
Харківські енергетики нагадують: самостійне гасіння електроустаткування небезпечне для життя. У разі виникнення пожежі негайно телефонуйте за номером “101”!
 
У випадку виникнення пожежі поблизу ліній електропередачі, електроустаткування слід також додатково попередити енергетиків АТ “Харківобленерго” за цілодобовим телефоном кол-центру: 057-34-24-413, 067-23-40-413, 063-05-40-413, 050-05-40-413 (м. Харків та Харківська область).
 
Особи, винні у порушенні вимог пожежної безпеки, несуть адміністративну відповідальність та кримінальну в разі спричинення важких наслідків.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники загасили дві пожежі внаслідок обстрілів та півсотні підпалів сухостою.
 
Тэги:  харків
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