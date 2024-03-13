13.03.2024 09:26 Рита Парфенова

Рятувальники загасили дві пожежі внаслідок обстрілів та півсотні підпалів сухостою

Протягом останніх 24 годин рятувальники 60 разів виїжджали на гасіння пожеж, дві з яких спричинив ворог.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, протягом минулої доби рятувальні підрозділи ДСНС здійснили тушіння двох пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Куп'янському та Харківському районах області.



Один із інцидентів стався у прифронтовому селі Подоли Курилівської громади Куп'янського району. Протягом дня 12 березня російські війська завдали удару по цій території, що призвело до виникнення пожежі на території приватного домоволодіння. Унаслідок обстрілу згоріла господарча споруда та два легкових автомобілі на загальній площі 40 квадратних метрів. О 14:55 рятувальники успішно ліквідували пожежу та запобігли її подальшому поширенню на житловий будинок. На місці події працювали 3 одиниці техніки та 15 рятувальників ДСНС. На щастя, інцидент не мав жертв або постраждалих.



Загалом протягом доби з 12 по 13 березня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 71 оперативний виїзд, з яких:

60 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких були спричинені ворожими обстрілами;

7 – на допомогу населенню;

4 – інші виїзди.

Протягом останньої доби пожежно-рятувальні підрозділи виїжджали на гасіння пожеж у природних екосистемах уже 50 разів. Ця статистика демонструє постійне збільшення кількості пожеж щодня. За цей період часу вогнем було охоплено приблизно 44 гектари сухої трави, гілля, сміття та очерету на відкритих територіях. Також внаслідок цих пожеж була знищена одна приватна господарча споруда.



Зазвичай, причиною подібних пожеж стає нехтування правилами пожежної безпеки та навмисне провокування вогню шляхом випалювання сухої рослинності.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 13 березня 2024 року.