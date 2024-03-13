13.03.2024 09:40 Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 13 березня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 13 березня 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків – 11

Золочів – 11

Богодухів – 13

Коломак – 11

Великий Бурлук – 15

Печеніги – 12

Слобожанське – 13

Купянск – 10

Красноград – 10

Лозова – 12

Ізюм – 11

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 12 березня 2024 року.