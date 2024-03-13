13.03.2024 08:41 Рита Парфенова

Ворожі обстріли та руйнації на Харківщині: ситуація на ранок 13 березня

Минулої доби під обстрілами росіян перебували населені пункти Куп'янського, Богодухівського та Харківського районів.



Фото: Поліція Харківської області

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове, Гурʼїв Козачок, Гатище. та ін. Авіаудари ворог наносив по н.п. Муравське, Бологівка, Одноробівка, Козача Лопань, Купʼянськ, Ківшарівка.

Зафіксовані руйнування:

село Одноробівка Богодухівського району.

12 березня починаючи з 1:00 до 11:00 війська рф здійснили мінометний, артилерійський обстріл села, обстріл з гелікоптера. Внаслідок обстрілу знищено три будинки, господарчі споруди, частково пошкоджено значку кількість приватних будинків, залізничну станцію. Поранення отримав цивільний чоловік.

12 березня починаючи з 1:00 до 11:00 війська рф здійснили мінометний, артилерійський обстріл села, обстріл з гелікоптера. Внаслідок обстрілу знищено три будинки, господарчі споруди, частково пошкоджено значку кількість приватних будинків, залізничну станцію. Поранення отримав цивільний чоловік. місто Куп’янськ

12 березня близько 01:30 рашисти обстріляли місто. Пошкоджено один багатоквартирний та один приватний будинки.

12 березня близько 01:30 рашисти обстріляли місто. Пошкоджено один багатоквартирний та один приватний будинки. селище Козача Лопань Харківського району.

близько 5:20 загарбники з артилерії обстріляли селище. Пошкоджено приватний будинок та гараж.

близько 5:20 загарбники з артилерії обстріляли селище. Пошкоджено приватний будинок та гараж. місто Вовчанськ

12 березня о 8:40 внаслідок обстрілів повністю знищено один з корпусів ветлікарні, інші корпуси пошкоджені. Інформація про постраждалих осіб не надходила.

о 23:00 обстріли військових рф завдали руйнацій будинку. Без постраждалих.

12 березня о 8:40 внаслідок обстрілів повністю знищено один з корпусів ветлікарні, інші корпуси пошкоджені. Інформація про постраждалих осіб не надходила. о 23:00 обстріли військових рф завдали руйнацій будинку. Без постраждалих. місто Балаклія

12 березня о 11:00 внаслідок ворожого ракетного обстрілу пошкоджено територію цивільного підприємства. Без постраждалих.

12 березня о 11:00 внаслідок ворожого ракетного обстрілу пошкоджено територію цивільного підприємства. Без постраждалих. село Подоли Куп'янського району

12 березня о 13:55 окупанти гатили по населеному пункту з артилерії калібром 152 мм. Внаслідок ворожих ударів горіла господарча споруда та 2 автомобілі. Пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих не зафіксовано.

12 березня о 13:55 окупанти гатили по населеному пункту з артилерії калібром 152 мм. Внаслідок ворожих ударів горіла господарча споруда та 2 автомобілі. Пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих не зафіксовано. село Новий Коротич Харківського району

12 березня о 15:19 внаслідок ударів ракет С-300 пошкоджені два ангари. Без постраждалих.

Як повідомили в пресслужбі Нацполіції, впродовж доби слідчі, криміналісти, вибухотехніки виїжджали на місця подій, документували наслідки воєнних злочинів росіян: зібрали речові докази, опитали свідків та постраждалих, відкрили кримінальні провадження, пов’язані зі збройною агресією рф.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 13 березня 2024 року.