13.03.2024 08:29

У Харкові тимчасово зачинили станцію метро: подробиці

Станція метро у Харкові не буде обслуговувати населення під час навчань



Фото з відкритих джерел

UPD станом на 8:40 Станцію «Спортивна» відчинено для обслуговування пасажирів. Перехід зі станції «Спортивна» на станцію «Метробудівників» - відчинено. Поїзди слідують Холодногірсько-заводською лінією метрополітену у звичному режимі.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, у рамках навчань, які розпочалися у місті ще від учора, тимчасово буде закрита станція метро «Спортивна».

Поїзди на Холодногірсько-заводській лінії метрополітену прямують без зупинки на станції «Спортивна».



Тимчасово перехід зі станції «Спортивна» на станцію «Метробудівників» зачинено. Інформація про відновлення роботи станції буде повідомлена додатково. Містян просять з розумінням поставитися до цього.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram