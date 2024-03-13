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13.03.2024  08:29   

У Харкові тимчасово зачинили станцію метро: подробиці

Станція метро у Харкові не буде обслуговувати населення під час навчань


Фото з відкритих джерел

UPD станом на 8:40 Станцію «Спортивна» відчинено для обслуговування пасажирів. Перехід зі станції «Спортивна» на станцію «Метробудівників» - відчинено. Поїзди слідують Холодногірсько-заводською лінією метрополітену у звичному режимі.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду,  у рамках навчань, які розпочалися у місті ще від учора, тимчасово буде закрита станція метро «Спортивна».

Поїзди на Холодногірсько-заводській лінії метрополітену прямують без зупинки на станції «Спортивна».

Тимчасово перехід зі станції «Спортивна» на станцію «Метробудівників» зачинено.

Інформація про відновлення роботи станції буде повідомлена додатково.

Містян просять з розумінням поставитися до цього.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що з 12 березня 2024 року у місті Харків розпочалися планові військові навчання.
Тэги:  метро, харків
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