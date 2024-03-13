У Харкові тимчасово зачинили станцію метро: подробиці

Станція метро у Харкові не буде обслуговувати населення під час навчань
UPD станом на 8:40 Станцію «Спортивна» відчинено для обслуговування пасажирів. Перехід зі станції «Спортивна» на станцію «Метробудівників» - відчинено. Поїзди слідують Холодногірсько-заводською лінією метрополітену у звичному режимі.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, у рамках навчань, які розпочалися у місті ще від учора, тимчасово буде закрита станція метро «Спортивна».
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