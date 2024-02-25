25.02.2024 17:59 Дмитро Колонєй

Змінилися ціни на молочку: у якій мірі та скільки це триватиме

Експерт пояснив, що відбувається із вартістю молочних продуктів.

Підіймаються ціни на м'ясо, а за ними зростають і вартість молочних продуктів. Зокрема, відзначено зростання цін на йогурт та сир. Тим не менш, серед молочної продукції є і такі позиції, які зазнали зниження в ціні.

Йогурт "Активіа Класична" із вмістом жиру 1,5% об'ємом 290 мл складає 29,00 грн. Той самий продукт можна придбати в у більшому обсязі – 580 мл, за середньою ціною 29,94 грн.

У січні ціна за 290 мл йогурту становила 25,34 грн., а за 580 мл – 28,07 грн. Таким чином, ціна зросла на 3,66 та 1,87 грн відповідно.

мінфін

У лютому 2024 року сир кисломолочний "Простоквашино" із вмістом жиру 9% та обсягом 300 г можна придбати за 80,66 грн. Ціна на цей продукт відрізняється у різних магазинах. Слід зазначити, що у січні його вартість становила 74,31 грн. за 300 г, що на 6,35 грн. менше.

У лютому 2024 року твердий голландський сир "Ланки Гора" із вмістом жиру 45% та вагою 1 кг коштує в середньому 439,05 грн. Ціна за цей сир коливається від 499,10 грн., до 379,00 грн. Минулого місяця середня ціна на сир склала на 28,89 грн. більше, ніж у лютому.

Що буде з цінами далі

Експерт Олег Пєндзін вважає, що на даний момент не спостерігається жодних факторів, що сприяють зниженню вартості молочних продуктів. Очікується, що ціни в цій категорії продовжать зростати щонайменше до кінця квітня, поки тварини не будуть випущені на відкриті пасовища.