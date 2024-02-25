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25.02.2024  18:32   Дмитро Колонєй

Під Харковом загинули від вибуху двоє чоловіків

Трагедія розігралася у лісосмузі під Харковом.


Під Харковом загинули від вибуху двоє чоловіків
Як повідомляє РЕДПОСТ, 25 лютого 2024 року близько 16:20 у лісосмузі поблизу села Слатине Дергачівської громади на невідомомму предметі підірвалися двоє чоловіків. Від вибуху обидва мешканця Харківщинги - 2004 та 1991 р.н. загинули на місті.  Усі обставини цієї події встановлюються правоохоронцями.
 
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ДСНСники звертаються до жителів Харківщини з проханням є
  • бути максимально обережними;
  • завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку;
  • не забувати, що нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків;
  • Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами;
  • Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети;
  • Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією;
  • у разі виявлення підозрілого предмета повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами "101", "102" або "112".

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про загибель від вистрибуючої міни двох чоловіків та поранення третього.

 

Тэги:  вибух, смерть, харків
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