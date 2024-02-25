25.02.2024 18:32 Дмитро Колонєй
Під Харковом загинули від вибуху двоє чоловіків
Трагедія розігралася у лісосмузі під Харковом.
Під Харковом загинули від вибуху двоє чоловіків
Як повідомляє РЕДПОСТ
, 25 лютого 2024 року близько 16:20 у лісосмузі поблизу села Слатине Дергачівської громади на невідомомму предметі підірвалися двоє чоловіків
. Від вибуху обидва мешканця Харківщинги - 2004 та 1991 р.н. загинули на місті. Усі обставини цієї події встановлюються правоохоронцями.
ДСНСники звертаються до жителів Харківщини з проханням є
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бути максимально обережними;
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завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку;
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не забувати, що нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків;
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Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами;
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Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети;
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Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією;
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у разі виявлення підозрілого предмета повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами "101", "102" або "112".
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про загибель від вистрибуючої міни двох чоловіків та поранення третього.
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