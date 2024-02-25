25.02.2024 19:32 Дмитро Колонєй
На Харківщині сили оборони 5 разів відбили атакуючі лави окупантів
Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 25 лютого 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
-
На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Козача Лопань, Стрілеча, Гатище Харківської області.
-
На Куп’янському напрямку сили оборони відбили 5 атак в районі населеного пункту Табаївка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0