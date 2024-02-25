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25.02.2024  19:32   Дмитро Колонєй

На Харківщині сили оборони 5 разів відбили атакуючі лави окупантів

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 25 лютого 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ бойова ситуація на Харківщині наступна.
 
 
  • На  Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Козача Лопань, Стрілеча, Гатище Харківської області.
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  • На Куп’янському напрямку сили оборони відбили 5 атак в районі населеного пункту Табаївка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області.

 

Тэги:  агрессия россии, обстановка. харків
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