15.03.2024 08:55 Віталій Хінєвіч

Як минула доба в Харківській області, повідомили у ХОВА

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини.

Фото надали у ХОВА

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

В частности под вражеским огнем находилось: Ветеринарне, Борисівка, Амбарне, Стрілеча, Синьківка, Іванівка, Берестове та ін. Авіаудари ворог наносив по н.п. Липці, Борщова, Вільча.

Сьогодні, о 2:14, у с. Козача Лопань Харківського району внаслідок обстрілу БПЛА «Шахед» горів дах будинку, гараж. Без постраждалих.

14 березня 21:25 у с. Константівка Чугуївського району приліт по території. Без постраждалих.

О 20:20 у м. Вовчанськ внаслідок обстрілу пошкоджено будинок та господарчі споруди. Без постраждалих.

Фото надали у ХОВА

О 18:27 у м. Куп’янськ на своєму городі на невідомому вибуховому пристрої (попередньо міна «пелюсток») підірвався 43-річний чоловік. Помер по дорозі в лікарню.

Також о 17:16 у с. Липці Харківського району внаслідок обстрілу горіла покинута будівля. Інформація щодо потерпілих не надходила.

14:41 с. Коротич Харківського району. Ворог завдав удару по одній із установ. Пошкоджені гаражні бокси та два транспортних засоби. Без постраждалих.

Фото надали у ХОВА

12:45 відбувся ворожий обстріл с. Слобожанське Харківського району, внаслідок якого зруйновано приватний будинок. Отримала поранення 50-річна жінка.

11:30 у м. Лозова внаслідок удару горіли конструктивні елементи зруйнованої господарчої споруди. Без постраждалих.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що через ворожі обстріли Харківщини сталися пожежі.