Бійка у Харкові: поліція заблокувала майже два десятки телеграм-каналів (відео)

Також кіберполіція встановила адміністратора телеграм-каналу нового молодіжного руху

Ним виявився 16-річний житель Дніпра. Телеграм-канал заблоковано. За словами хлопця, канал був створений для отримання заробітку від реклами, тож для популяризації ресурсу він використав назву нового молодіжного руху. Бронювання реклами коштувало 10 доларів США.

Кіберполіція заблокувала телеграм-канал, який адміністрував неповнолітній. З хлопцем та його батьками спілкуються правоохоронці.