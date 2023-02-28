Бійка у Харкові: поліція заблокувала майже два десятки телеграм-каналів (відео)
Канали були створені для дестабілізації внутрішньої ситуації у Харкові та Україні.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіцї, заблоковано 18 каналів та груп, створених для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні через новий молодіжний рух.
Штучне поширення такої субкультури – це спроба російських пропагандистів провести чергову інформаційно-психологічну операцію та втягнути підлітків у протиправну діяльність.
Тож оперативні служби разом із Кіберполіцією встановлюють джерела фінансування, адміністраторів цих інформаційних каналів та організаторів масових заходів.
Провокування конфліктів і масових бійок між підлітками – таку мету ставлять перед собою організатори зібрань молоді, утім поліцейські завадили реалізувати ці злочинні задуми. Загалом протягом двох днів у різних регіонах держави відбулося близько 30 зібрань молоді.
Також кіберполіція встановила адміністратора телеграм-каналу нового молодіжного руху
Ним виявився 16-річний житель Дніпра. Телеграм-канал заблоковано. За словами хлопця, канал був створений для отримання заробітку від реклами, тож для популяризації ресурсу він використав назву нового молодіжного руху. Бронювання реклами коштувало 10 доларів США.
Кіберполіція заблокувала телеграм-канал, який адміністрував неповнолітній. З хлопцем та його батьками спілкуються правоохоронці.