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28.02.2023  20:28   Дмитро Колонєй

Комунальники відновили зливову каналізацію на вулицях та проспектах Харкова

Про те, де саме працювали ремонтники розповіли у КП "Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації" Харкова.

Відновили зливову каналізацію на вулицях та проспктах Харкова комунальники

Як повідомляє РЕДПОСТ,, із посиланнням на КП "Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації" фахівці підприємства провели роботи з забезпечення відведення поверхневого стоку та очищення дощоприймальних колодязів, водовідвідних канав і сміттєзатримувальних грат.

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Роботи були проведеніпройшли на

  • вул. Сергіївській,
  • вул. Лесі Українки,
  • вул. Рижевській,
  • вул. Батицького,
  • пр. Льва Ландау,
  • пр. Героїв Харкова,
  • вул. Харківських Дивізій,
  • вул. Луї Пастера,
  • вул. Шариковій,
  • бул. Жасминовому,
  • Харківському шосе,
  • вул. Фонвізіна,
  • вул. Академіка Павлова,
  • пр. Академіка Курчатова,
  • вул. Філіпова,
  • вул. Пожарського

та у 524-му та 533-му мікрорайонах.

 

Відновили зливову каналізацію на вулицях та проспктах Харкова комунальники

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що через обстріли в прифронтових районах Харківщини сталося знеструмлення.

 


Источник:   Міськрада
 Тэги:  ркмонт, зливи, харків, каналізація
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