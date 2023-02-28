Комунальники відновили зливову каналізацію на вулицях та проспектах Харкова

Про те, де саме працювали ремонтники розповіли у КП "Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації" Харкова.
Як повідомляє РЕДПОСТ,, із посиланнням на КП "Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації" фахівці підприємства провели роботи з забезпечення відведення поверхневого стоку та очищення дощоприймальних колодязів, водовідвідних канав і сміттєзатримувальних грат.
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Роботи були проведеніпройшли на
та у 524-му та 533-му мікрорайонах.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що через обстріли в прифронтових районах Харківщини сталося знеструмлення.
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