28.02.2023 20:28 Дмитро Колонєй

Комунальники відновили зливову каналізацію на вулицях та проспектах Харкова

Про те, де саме працювали ремонтники розповіли у КП "Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації" Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ,, із посиланнням на КП "Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації" фахівці підприємства провели роботи з забезпечення відведення поверхневого стоку та очищення дощоприймальних колодязів, водовідвідних канав і сміттєзатримувальних грат.

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Роботи були проведеніпройшли на

вул. Сергіївській,

вул. Лесі Українки,

вул. Рижевській,

вул. Батицького,

пр. Льва Ландау,

пр. Героїв Харкова,

вул. Харківських Дивізій,

вул. Луї Пастера,

вул. Шариковій,

бул. Жасминовому,

Харківському шосе,

вул. Фонвізіна,

вул. Академіка Павлова,

пр. Академіка Курчатова,

вул. Філіпова,

вул. Пожарського

та у 524-му та 533-му мікрорайонах.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що через обстріли в прифронтових районах Харківщини сталося знеструмлення.



