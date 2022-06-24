24.06.2022 10:29 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 24 июня

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 4 случая заражения коронавирусом в Харькове.







Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 6 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 491 человека. Выздоровело 295 019 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 5 410 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в двух районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 4 человек (все жители города Харькова). Два человека заболели в Красноградском районе области.



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 22 июня.