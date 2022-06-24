Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 24 июня

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 4 случая заражения коронавирусом в Харькове.
Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 6 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.
С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 491 человека. Выздоровело 295 019 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 5 410 человек.
За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в двух районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 4 человек (все жители города Харькова). Два человека заболели в Красноградском районе области.
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 22 июня.
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Эмоции в этот день могут перехлестывать через край. Лучше избегайте ненужных соблазнов, о которых впоследствии можете пожалеть.
В пятницу циклон находится над Харьковской областью, ожидаются грозы, сильные дожди и порывы ветра 15-20 метров в секунду. Местами гроза, град 6-19 мм.
24 июня каждый год мир отмечает неофициальный, но очень позитивный праздник – День бассейна.
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