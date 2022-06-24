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24.06.2022  10:29   Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 24 июня

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 4 случая заражения коронавирусом в Харькове.

Сколько случаев заболевания коронавирусом зарегистрированы в Харькове и области на 24 июня 2022 года


Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 6 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 491 человека. Выздоровело 295 019 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 5 410 человек.

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в двух районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 4 человек (все жители города Харькова). Два человека заболели в Красноградском районе области.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 22 июня.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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