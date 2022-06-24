Ракетный удар разрушил спортивный объект в Харькове

Спасатели больше четырех часов боролись с огнем.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 8.00 24 июня.
Один из пожаров, вызванных вражескими обстрелами, произошел в Киевском районе Харькова. 24 июня около 00:26 ракета оккупантов попала в один из спортивных объектов. Здание потерпело значительные разрушения, произошел пожар на площади 200 кв.м.
К ликвидации пожара были привлечены 5 оперативных отделений ГСЧС. В 04:09 пожарным удалось усмирить огонь. Предварительно пострадавших нет.
Всего за сутки с 23 по 24 июня спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 29 оперативных выезда, из которых:
Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток ликвидировано 11 вражеских боеприпасов.
Напомним, поселок под Харьковом обстреляли снарядами с отсроченным временем взрыва.
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Эмоции в этот день могут перехлестывать через край. Лучше избегайте ненужных соблазнов, о которых впоследствии можете пожалеть.
В пятницу циклон находится над Харьковской областью, ожидаются грозы, сильные дожди и порывы ветра 15-20 метров в секунду. Местами гроза, град 6-19 мм.
24 июня каждый год мир отмечает неофициальный, но очень позитивный праздник – День бассейна.
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