24.06.2022 08:23 Рита Парфенова

Ракетный удар разрушил спортивный объект в Харькове

Спасатели больше четырех часов боролись с огнем.



facebook.com/MNSKHARKIV

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 8.00 24 июня.

Один из пожаров, вызванных вражескими обстрелами, произошел в Киевском районе Харькова. 24 июня около 00:26 ракета оккупантов попала в один из спортивных объектов. Здание потерпело значительные разрушения, произошел пожар на площади 200 кв.м.

К ликвидации пожара были привлечены 5 оперативных отделений ГСЧС. В 04:09 пожарным удалось усмирить огонь. Предварительно пострадавших нет.



Всего за сутки с 23 по 24 июня спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 29 оперативных выезда, из которых:

18 - на ликвидацию пожаров (16 вызванных обстрелами и 2 -по другим причинам);

2 - на проведение аварийно-спасательных работ,

2 - для помощи коммунальным службам,

3 - для оказания помощи сотрудникам полиции,

4 - другие выезды.

Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток ликвидировано 11 вражеских боеприпасов.

Напомним, поселок под Харьковом обстреляли снарядами с отсроченным временем взрыва.