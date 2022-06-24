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24.06.2022  08:23   Рита Парфенова

Ракетный удар разрушил спортивный объект в Харькове

Спасатели больше четырех часов боролись с огнем.


facebook.com/MNSKHARKIV

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 8.00 24 июня.

Один из пожаров, вызванных вражескими обстрелами, произошел в Киевском районе Харькова. 24 июня около 00:26 ракета оккупантов попала в один из спортивных объектов. Здание потерпело значительные разрушения, произошел пожар на площади 200 кв.м.

К ликвидации пожара были привлечены 5 оперативных отделений ГСЧС. В 04:09 пожарным удалось усмирить огонь. Предварительно пострадавших нет.

Всего за сутки с 23 по 24 июня спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 29 оперативных выезда, из которых:

  • 18 - на ликвидацию пожаров (16 вызванных обстрелами и 2 -по другим причинам);
  • 2 - на проведение аварийно-спасательных работ,
  • 2 - для помощи коммунальным службам,
  • 3 - для оказания помощи сотрудникам полиции,
  • 4 - другие выезды.

Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток ликвидировано 11 вражеских боеприпасов.

Напомним, поселок под Харьковом обстреляли снарядами с отсроченным временем взрыва.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, гсчс, харьков, агрессия россии
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