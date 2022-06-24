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24.06.2022  08:13   Рита Парфенова

Под Харьковом активизировались диверсионно-разведывательные группы врага

Противник активизировал деятельность диверсионно-разведывательных групп на Харьковском направлении.

сводка генштаба всу

Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.

Сообщается, что расты продолжают наносить удары по критическим объектам гражданской инфраструктуры на территории Украины.

На Харьковском направлении противник наносил артиллерийские удары в районах Харькова, Старого Салтова, Коробочкиного, Печенеги, Дементиевки и Золочева.

В Славянском направлении из артиллерии враг обстреливает гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Богородичное, Краснополье, Курулька, Красное, Родное и Красная Поляна.

Силы обороны отразили вражеский штурм вблизи Долины и Богородичного и заставили оккупантов отойти.

Напомним, противник пытается остановить продвижение ВСУ в тыл своих войск на Славянском направлении.

Источник:   Генштаб ВСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
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