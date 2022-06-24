Под Харьковом активизировались диверсионно-разведывательные группы врага

Противник активизировал деятельность диверсионно-разведывательных групп на Харьковском направлении.
Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.
Сообщается, что расты продолжают наносить удары по критическим объектам гражданской инфраструктуры на территории Украины.
На Харьковском направлении противник наносил артиллерийские удары в районах Харькова, Старого Салтова, Коробочкиного, Печенеги, Дементиевки и Золочева.
В Славянском направлении из артиллерии враг обстреливает гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Богородичное, Краснополье, Курулька, Красное, Родное и Красная Поляна.
Силы обороны отразили вражеский штурм вблизи Долины и Богородичного и заставили оккупантов отойти.
Напомним, противник пытается остановить продвижение ВСУ в тыл своих войск на Славянском направлении.
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Эмоции в этот день могут перехлестывать через край. Лучше избегайте ненужных соблазнов, о которых впоследствии можете пожалеть.
В пятницу циклон находится над Харьковской областью, ожидаются грозы, сильные дожди и порывы ветра 15-20 метров в секунду. Местами гроза, град 6-19 мм.
24 июня каждый год мир отмечает неофициальный, но очень позитивный праздник – День бассейна.
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