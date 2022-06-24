24.06.2022 07:20 Рита Парфенова

24 июня: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

24 июня каждый год мир отмечает неофициальный, но очень позитивный праздник – День бассейна.

Благодаря бассейну мы имеем возможность погрузиться в лето в любое время года, наслаждаясь купанием. Кроме того, бассейн – неотъемлемая часть таких разновидностей спорта как плавание, водное поло, прыжки с вышки...

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В народе 24 июня отмечается день Варнавы. По поверьям, в этот день со всех концов собиралась нечисть – бесы, ведьмы, черти, вурдалаки для того, чтобы поделить между собой землю и уделы. Интересно, что в этом случае разгул нечисти приходился на полдень, а не на ночное время, как обычно. Они решали, кто из них будет людей пугать, кто домашним животным хвосты, гривы и шерсть спутывать, кому к детям неведомой болезнью приходить, а кому травы ядом наполнять.

Договорившись между собой и поделив обязанности, нечисть начинала кататься по земле и траве и, естественно, исполнять все взявшие на себя «важные дела». Поэтому траву в этот день не косили и не рвали, крестьяне верили, что так можно прихватить злых духов, а с ними и все несчастья. Не собирали и лекарственные травы, т.к. они в этот день считались ядовитыми.



Также в этот день...



В 1497 году британский мореплаватель Джон Кабот открыл Канаду, достигнув острова Ньюфаундленд. Правда, он пребывал в уверенности, что он добрался до северо-восточной части Китая.



1812 – армия Наполеона, перейдя реку Неман, вторглась в Россию. Началась Отечественная война 1812 года.



1901 – в Париже открылась первая выставка 19-летнего художника из Барселоны Пабло Руиса Пикассо.



1916 – впервые сумма контракта звезды Голливуда составила семизначное число. «Возлюбленная Америки» Мэри Пикфорд подписала контракт со студией «Парамаунт пикчерс» на сумму 1 040 000 долларов.



1930 – произошло первое использование радара для обнаружения самолетов (Анакостия, округ Колумбия).



1934 – столица Украины была перенесена из Харькова в Киев.



1947 – в первый раз было официально зафиксировано появление НЛО. Бизнесмен из Айдахо Кеннет Арнольд, пилотируя свой небольшой самолет над горой Ранье, увидел в воздухе девять похожих на тарелки объектов, которые летели строем со скоростью около 1200 миль в час. После сенсационного доклада Арнольда, в котором впервые появился термин «летающая тарелка», и началась регистрация неопознанных летающих объектов. За 50 лет отмечено более 8 тысяч случаев их появления.



1947 – родился Питер Уэллер, американский киноактер, он же Робокоп (блистал также в фильмах «Голый завтрак», «Левиафан»).



1959 – Никита Хрущев пообещал вице-президенту США Ричарду Никсону показать «кузькину мать». Произошло это во время визита вице-президента Ричарда Никсона в Москву. Осматривая американскую экспозицию в Сокольниках, Никита Хрущев решил обсудить с Никсоном советско-американские отношения и неожиданно произнес фразу, повергшую переводчиков в шок: «Мы вам еще покажем кузькину мать!». Согласной одной версии, американский переводчик от неожиданности растерялся и перевел его слова буквально – «мать Кузьмы». Никсон так и не понял, что имел в виду советский лидер. После этого распространился миф, что американцы посчитали «мать Кузьмы» новым сверхсекретным оружием Советского Союза. И действительно, советские атомщики со временем стали называть свои изделия «кузькиной матерью».



1963 – в студии Би-Би-Си в Лондоне впервые продемонстрирован бытовой видеомагнитофон.



1967 – родился Рихард Круспе-Бернштайн, музыкант, соло-гитарист немецкой группы Rammstein, создатель и вокалист группы Emigrate.



1987 – родился Лионель Месси, футболист, игрок ФК «Барселона» и сборной Аргентины. Один из лучших футболистов современности.



1991 – в первый раз отметили День таможенной службы Украины.



Именины отмечают: Варнава, Варфоломей, Ефрем, Мария.