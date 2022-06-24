24.06.2022 12:15 Виталий Хиневич

Комитет Сената США одобрил резолюцию о признании россии страной-спонсором терроризма

Данное решение должен рассмотреть госсекретарь.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Голос Америки».

Сообщается, что Комитет Сената США по международным отношениям одобрил резолюцию о включении России в список стран, поддерживающих терроризм.

Резолюция была предложена сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, со стороны демократов ее поддержал сенатор Ричард Блюменталь.

Как рассказал в интервью сенатор-республиканец Крис Кунс, окончательное решение о признании россии государством, спонсирующим деятельность террористов, в связи с незаконным вторжением на территорию Украины, должно быть принято администрацией Джо Байдена.

Кроме этого, сенатор-республиканец от штата Айдахо заявил, что Путин является военным преступником.

«Нет сомнений в том, что Россия во главе с Владимиром Путиным является государством-спонсором терроризма. Он военный преступник, и на нем лежит ответственность за каждое преступление, которое было совершено от его имени», - заявил в интервью «Голосу Америки» Джеймс Риш, сенатор-республиканец от штата Айдахо.