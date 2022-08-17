17.08.2022 11:51 Рита Парфенова

В одному з районів Харкова йде масштабний ремонт водоводів

Інтенсивними темпами продовжуються ремонтні роботи у Шевченківському районі.





Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на КП «Харківводоканал», 16 серпня у Шевченківськуму районі бригади аварійно-відновлювальних робіт оперативно усунули шість аварійних ситуацій на водоводах різного характеру на пр. Людвіга Свободи, вул. Дерев'янка, вул. Ляпунова, вул. Космонавтів і вул. Клочківській.



Паралельно бригади підготували до перекладки ділянку водоводу діаметром 700 мм на вул. Дерев'янка і продовжили заміну магістралі діаметром 300 мм на пр. Перемоги.



Як повідомив начальник районної служби зовнішніх водопровідних мереж Андрій Целогородцев, водоводи намагаються ремонтувати без відключення харків'ян від водопостачання, із застосуванням перевірених ефективних методів.



Заналом по місту за 16 сепрня ремонтники ліквідовали 17 пошкоджень на ділянках трубопроводів холодного водопостачання та упорядковали 10 оглядових колодязів.



Сьогодні, 17 серпня, бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу "Харківводопостачання" усувають пошкодження на 20 ділянках трубопроводів.

Для економії часу бригад харків'ян просять докладно повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку та точну адресу, а також надавати номер телефону заявника для уточнення. Повідомити цю інформацію можна за телефоном 15-33.



Нагадаємо, згідно з результатами досліджень, якість води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.





