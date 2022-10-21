Окупанти захоплюють своїх та вимагають гроші з рідних (відео)

Про це розповів загарбник у перехопленій воєнною розвідкою розмові.
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУР МО України, загарбник розповів про вимагання коштів з родичів військового РФ, якого взяли у «полон» днрівці.
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День здійснення бажань. Щоправда, для цього доведеться докласти зусиль, але зірки обіцяють, що все даватиметься легше, ніж звичайно.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Уночі, можливо, пройде дрібний дощ. Увесь день, починаючи з ранку, мине без опадів.
Щорічно 21 жовтня проводять Всесвітній день йододефіциту.
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