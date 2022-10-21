21.10.2022 18:23 Дмитро Колонєй

Окупанти захоплюють своїх та вимагають гроші з рідних (відео)

Про це розповів загарбник у перехопленій воєнною розвідкою розмові.

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУР МО України, загарбник розповів про вимагання коштів з родичів військового РФ, якого взяли у «полон» днрівці.