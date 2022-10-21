Ворог продовжує наносити ракетні та авіаційні удари по Харківщині (відео)

Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби противник завдав 3 ракетних та 24 авіаційних удари, здійснив понад 30 обстрілів з РСЗВ.
Ворожих ударів зазнали райони понад 15 населених пунктів. Серед них - Гатище на Харківщині.
Для своїх злочинів загарбники використали крилаті та зенітні керовані ракети. Крім того, ворог запустив понад 20 безпілотних літальних апаратів іранського виробництва “Shahed-136”.
На інших напрямках ворог здійснював обстріли:
на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів і ствольної артилерії, в районах населених пунктів Стариця, Красне та Хатнє;
на Куп’янському та Лиманському напрямках – зі ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Зарічне, Нове, Першотравневе Стельмахівка, Терни та Ямполівка;
Українська авіація протягом минулої доби завдала 5 ударів. Підтверджено ураження 3 опорних пунктів і районів зосередження озброєння та військової техніки і 2 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили 15 БпЛА.
Воїни ракетних військ і артилерії уразили 4 пункти управління, 7 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів, засіб ППО, міст та понтонну переправу противника.