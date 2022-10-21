21.10.2022 19:07 Дмитро Колонєй

Оперативна інформація станом на вечір 21 жовтня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.

Ворог продовжує наносити ракетні та авіаційні удари по Харківщині (відео)

Ворожих ударів зазнали райони понад 15 населених пунктів. Серед них - Гатище на Харківщині.

Для своїх злочинів загарбники використали крилаті та зенітні керовані ракети. Крім того, ворог запустив понад 20 безпілотних літальних апаратів іранського виробництва “Shahed-136”.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів і ствольної артилерії, в районах населених пунктів Стариця, Красне та Хатнє;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – зі ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Зарічне, Нове, Першотравневе Стельмахівка, Терни та Ямполівка;

Українська авіація протягом минулої доби завдала 5 ударів. Підтверджено ураження 3 опорних пунктів і районів зосередження озброєння та військової техніки і 2 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили 15 БпЛА.

Воїни ракетних військ і артилерії уразили 4 пункти управління, 7 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів, засіб ППО, міст та понтонну переправу противника.