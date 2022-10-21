21.10.2022 18:00 Віталій Хінєвіч

У Харківській області ексгумували тіло 10-річної дівчинки

21 жовтня правоохоронці ексгумували тіло дитини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Повідомляється, що за даними слідства 25 лютого, під час ворожого обстрілу села Новий Бурлук Харківської області поранення зазнала 58-річна жінка та її онука. Дівчинка отримала поранення грудної клітки.

Дідусь та бабуся намагалися врятувати внучку, заради цього на автомобілі повезли дитину до лікарні, яка знаходиться у місті Чугуїв.

Однак під час транспортування пораненої дівчинки автомобіль потрапив під повторний обстріл окупантів. Дитина отримала повторні поранення у голову. У результаті чого вона померла.

Наступного дня дитину поховали на території домоволодіння, надалі її перепоховали на цвинтарі у селі Новий Бурлук.

Порушено кримінальну справу згідно з частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України. Тіло дівчинки направили на судово-медичну експертизу.