21.10.2022 13:30 Віталій Хінєвіч

У Харківській області знайшли поховання жертв оккупантів

Правоохоронці продовжують фіксувати злочини окупантів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.

Повідомляється, що 73-річний мешканець смт Старий Салтів Харківської області, помер на території садового товариства в травні. Сусіди поховали його біля свого будинку. Провести слідчі дії було неможливо через інтенсивний ворожий обстріл. 19 жовтня правоохоронці провели ексгумацію тіла. Причину смерті встановить судово-медична експертиза.

Окрім цього зазначається, що цього ж дня було знайдено ще одне стихійне поховання у Старому Салтові. Було поховано 47-річного мешканця населеного пункту, який загинув наприкінці травня внаслідок ворожого обстрілу.

Правоохоронці ексгумували тіло та направили на судово-медичну експертизу.

Нагадаємо, у Харківській області від рук окупантів загинула 5-річна дитина.