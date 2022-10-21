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21.10.2022  13:30   Віталій Хінєвіч

У Харківській області знайшли поховання жертв оккупантів

Правоохоронці продовжують фіксувати злочини окупантів.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.
 
Повідомляється, що 73-річний мешканець смт Старий Салтів Харківської області, помер на території садового товариства в травні. Сусіди поховали його біля свого будинку. Провести слідчі дії було неможливо через інтенсивний ворожий обстріл. 19 жовтня правоохоронці провели ексгумацію тіла. Причину смерті встановить судово-медична експертиза.
 
Окрім цього зазначається, що цього ж дня було знайдено ще одне стихійне поховання у Старому Салтові. Було поховано 47-річного мешканця населеного пункту, який загинув наприкінці травня внаслідок ворожого обстрілу.
 
Правоохоронці ексгумували тіло та направили на судово-медичну експертизу.
 
Нагадаємо, у Харківській області від рук окупантів загинула 5-річна дитина.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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