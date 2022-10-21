21.10.2022 13:30 Віталій Хінєвіч
У Харківській області знайшли поховання жертв оккупантів
Правоохоронці продовжують фіксувати злочини окупантів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Поліцію в Харківській області.
Повідомляється, що 73-річний мешканець смт Старий Салтів Харківської області, помер на території садового товариства в травні. Сусіди поховали його біля свого будинку. Провести слідчі дії було неможливо через інтенсивний ворожий обстріл. 19 жовтня правоохоронці провели ексгумацію тіла. Причину смерті встановить судово-медична експертиза.
Окрім цього зазначається, що цього ж дня було знайдено ще одне стихійне поховання у Старому Салтові. Було поховано 47-річного мешканця населеного пункту, який загинув наприкінці травня внаслідок ворожого обстрілу.
Правоохоронці ексгумували тіло та направили на судово-медичну експертизу.
Нагадаємо, у Харківській області від рук окупантів загинула
5-річна дитина.
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