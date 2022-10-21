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21.10.2022  13:23   Рита Парфенова

Комунальники Харкова усунули 14 пошкоджень на водоводах

20 жовтня бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» ліквідували 14 пошкоджень на трубопроводах і упорядкували 8 оглядових колодязів.

на водоводі діаметром 1000 мм по вул. Гостинній
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал»

Зокрема, у Новобаварському районі були проведені комплексні відновлювальні заходи на водоводі діаметром 1000 мм по вул. Гостинній.

«Перед початком ремонтних робіт ретельно спланували план дій, а також перевірили ще раз наявність необхідної спецтехніки, механізмів і матеріалів. Через те, що на місці аварії прокладено інші міські комунікації, земляні роботи провели вкрай акуратно. Безпосереднім усуненням серйозного пошкодження займалася бригада досвідчених ремонтників під керівництвом провідного інженера Сергія Самойлова. У результаті, аварійну ситуацію було ліквідовано в встановлені терміни. Паралельно районні бригади капітально відремонтували вводи до будинків по вул. Григорівське шосе та вул. Яснополянській», - підсумував начальник Новобаварського району служби зовнішніх водопровідних мереж Євгеній Сальков.

Сьогодні, 21 жовтня, ремонтники Комплексу «Харківводопостачання» проводять відновлювальні роботи на 17 пошкоджених ділянках трубопроводів.

Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу аварійників просимо докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

Нагадаємо, робітники КП "Шляхрембуд" відновлюють асфальтобетонне покриття в місцях розриття на вул.Мінській.

 
Источник:   КП «Харківводоканал»
 Тэги:  вода, харьков
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