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20.10.2022  08:59   Рита Парфенова

У Харківській області на міні підірвався автомобіль з рятівниками, є загиблі

За добу з 19 по 20 довтня від ворожої агресії загинули двоє людей, п’ятеро отримали поранення.

скорая помощь

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов у ранковому зведенні на 19 жовтня, передає РЕДПОСТ.

Надзвичайна ситуація сталася 19 жовтня в Ізюмському районі. Там на міні підірвався автомобіль зі співробітниками ДСНС. На жаль, 2 людей загинуло, ще 4 отримали поранення.

Також за даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізовано 78-річного мешканця Ізюмського району.

Нагадаємо, у Харкові та області за добу з 19 по 20 жовтня на пожежах загинуло 2 людей.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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