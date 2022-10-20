20.10.2022 08:59 Рита Парфенова

У Харківській області на міні підірвався автомобіль з рятівниками, є загиблі

За добу з 19 по 20 довтня від ворожої агресії загинули двоє людей, п’ятеро отримали поранення.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов у ранковому зведенні на 19 жовтня, передає РЕДПОСТ.

Надзвичайна ситуація сталася 19 жовтня в Ізюмському районі. Там на міні підірвався автомобіль зі співробітниками ДСНС. На жаль, 2 людей загинуло, ще 4 отримали поранення.



Також за даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізовано 78-річного мешканця Ізюмського району.

Нагадаємо, у Харкові та області за добу з 19 по 20 жовтня на пожежах загинуло 2 людей.