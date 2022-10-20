20.10.2022 09:23 Рита Парфенова

Метрополітен Харкова ввів новий график руху поїздів

Інтервали руху поїздів лініями метрополітену тимчасово змінено для зменшення навантаження на енергетичну систему України.



t.me/kh_metro

Про це повідомили у Харківському метрополитену, передає РЕДПОСТ

Так, протягом 20 жовтня на лініях Харківського метрополітену будуть встановлені наступні інтервали:



Холодногірсько-заводська лінія – 11 хвилин;

Салтівська лінія – 13 хвилин;

Олексіївська лінія – 13 хвилин.



Нагадаємо, 20 жовтня по всій Україні вводяться обмеження постачання електроенергії. Із 7:00 до 23:00 години необхідно мінімізувати користування електроприладами.



Із 7:00 до 23:00 у Харкові та областві Харківщині можливі відключення електроживлення на кілька годин.