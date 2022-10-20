Метрополітен Харкова ввів новий график руху поїздів

Інтервали руху поїздів лініями метрополітену тимчасово змінено для зменшення навантаження на енергетичну систему України.
Так, протягом 20 жовтня на лініях Харківського метрополітену будуть встановлені наступні інтервали:
Холодногірсько-заводська лінія – 11 хвилин;
Салтівська лінія – 13 хвилин;
Олексіївська лінія – 13 хвилин.
Нагадаємо, 20 жовтня по всій Україні вводяться обмеження постачання електроенергії. Із 7:00 до 23:00 години необхідно мінімізувати користування електроприладами.
Із 7:00 до 23:00 у Харкові та областві Харківщині можливі відключення електроживлення на кілька годин.
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