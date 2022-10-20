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20.10.2022  09:23   Рита Парфенова

Метрополітен Харкова ввів новий график руху поїздів

Інтервали руху поїздів лініями метрополітену тимчасово змінено для зменшення навантаження на енергетичну систему України.


t.me/kh_metro
Про це повідомили у Харківському метрополитену, передає РЕДПОСТ.

Так, протягом 20 жовтня на лініях Харківського метрополітену будуть встановлені наступні інтервали:
 
Холодногірсько-заводська лінія – 11 хвилин;
Салтівська лінія – 13 хвилин;
Олексіївська лінія – 13 хвилин.

Нагадаємо, 20 жовтня по всій Україні вводяться обмеження постачання електроенергії. Із 7:00 до 23:00 години необхідно мінімізувати користування електроприладами.

Із 7:00 до 23:00 у Харкові та областві Харківщині можливі відключення електроживлення на кілька годин.

Источник:   Харківський метрополітен
 Тэги:  метро, харьков
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