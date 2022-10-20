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20.10.2022  09:41   Рита Парфенова

Про графіки аварійних відключень електроенергії розповіли в обленерго

20-21 жовтня будуть обмежені обсяги споживання електроенергії для юридичних споживачів Харківської області.

обмеження споживання електроенергії

Про це повідомили в АТ "Харківобленерго", передає РЕДПОСТ.

Вводити графіки аварійних відключень для побутових споживачів на цей період не планується.

«Але звертаємося до мешканців Харкова та області з великим проханням: обмежте, будь ласка, споживання електроенергії з 7.00 до 22.00. Особливо це стосується електроприладів великої потужності: пральні машини, праски, електрообігрівачі, електрочайники, посудомийні машини та ін. Давайте всі разом допоможемо об'єднаній енергетичній системі країни успішно пройти це випробування!» - зазначили в обленерго.

Нагадуємро, на час обмеження споживання електроенергії Харківський метрополітен вводить нові інтервали руху поїздів.

Источник:   АТ "Харківобленерго"
 Тэги:  отключение света, харьков
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