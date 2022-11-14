14.11.2022 21:15 Віталій Хінєвіч
Рецепт манних паличок із золотистою скоринкою
Смачні манні палички стануть одним із найулюбленіших маленьких перекусів.
Для приготування хрустких паличок необхідні такі інгредієнти:
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600 мл незбираного молока;
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4 столові ложки (56 г) несолоного вершкового масла;
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1 чайна ложка цукру;
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1/2 чайної ложки дрібної солі;
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1/2 склянки (180 г) манного крупи;
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1 склянка (125 г) пшеничного борошна;
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2 великих яйця;
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1 чашка (100 г) панірувальних сухарів;
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4 склянки (960 мл) рослинної олії;
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дижонська гірчиця для подачі (за бажанням).
Крок 1
У середній каструлі на середньому вогні змішайте 2 склянки молока, олії, цукор і солі, доки вони не змішаються. Доведіть до кипіння та всипте манну крупу.
Крок 2
Дайте суміші кипіти, регулюючи вогонь при необхідності, поки вона не загусне і не зникнуть грудочки, від 3 до 5 хвилин. Вилийте манну суміш на лист, застелений папером для випікання, і рівномірно розподіліть її за допомогою гумової лопатки. Охолодіть, поки суміш не стане твердою та прохолодною на дотик, близько 1 години.
Крок 3
Переверніть лист на обробну дошку, щоб вийняти манний корж з форми і зняти пергамент. Використовуйте довгий гострий ніж, щоб розрізати прямокутник на 16 частин.
Поставте три неглибокі миски. В одну додати борошно. У наступну змішайте яйця і 1/2 склянки молока, що залишилася. У третю покласти панірувальні сухарі.
Крок 4
Помістіть решітку на велике деко з бортиками або застеліть деко шарами паперових рушників і поставте поряд з робочою зоною.
У жаровні на середньому вогні нагрійте олію, і працюючи партіями по 4-5 штук, вмочіть палички манної крупи в борошні, щоб вони повністю покрилися; потім опустіть їх у яєчну суміш, давши стекти надлишкам. Нарешті, зануріть їх у панірувальні сухарі, поки вони повністю не покриються.
Крок 5
Обережно, по одній, опускайте палички в паніровці в гарячу олію. Вони мають одразу закипіти. Обсмажуйте до золотаво-коричневого кольору, 4-5 хвилин, потім перекладіть на підготовлену сковороду. При необхідності відрегулюйте нагрівання, щоб підтримувати температуру олії. Повторіть те саме з паличками манної крупи, що залишилися.
Покладіть палички манної крупи на блюдо сервіровки і посипте дижонською гірчицею, якщо використовуєте. Подавати ще теплим.
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