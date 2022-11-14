14.11.2022 21:15 Віталій Хінєвіч

Рецепт манних паличок із золотистою скоринкою

Смачні манні палички стануть одним із найулюбленіших маленьких перекусів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ

Для приготування хрустких паличок необхідні такі інгредієнти:

600 мл незбираного молока;

4 столові ложки (56 г) несолоного вершкового масла;

1 чайна ложка цукру;

1/2 чайної ложки дрібної солі;

1/2 склянки (180 г) манного крупи;

1 склянка (125 г) пшеничного борошна;

2 великих яйця;

1 чашка (100 г) панірувальних сухарів;

4 склянки (960 мл) рослинної олії;

дижонська гірчиця для подачі (за бажанням).

Крок 1

У середній каструлі на середньому вогні змішайте 2 склянки молока, олії, цукор і солі, доки вони не змішаються. Доведіть до кипіння та всипте манну крупу.

Крок 2

Дайте суміші кипіти, регулюючи вогонь при необхідності, поки вона не загусне і не зникнуть грудочки, від 3 до 5 хвилин. Вилийте манну суміш на лист, застелений папером для випікання, і рівномірно розподіліть її за допомогою гумової лопатки. Охолодіть, поки суміш не стане твердою та прохолодною на дотик, близько 1 години.

Крок 3

Переверніть лист на обробну дошку, щоб вийняти манний корж з форми і зняти пергамент. Використовуйте довгий гострий ніж, щоб розрізати прямокутник на 16 частин.

Поставте три неглибокі миски. В одну додати борошно. У наступну змішайте яйця і 1/2 склянки молока, що залишилася. У третю покласти панірувальні сухарі.

Крок 4

Помістіть решітку на велике деко з бортиками або застеліть деко шарами паперових рушників і поставте поряд з робочою зоною.

У жаровні на середньому вогні нагрійте олію, і працюючи партіями по 4-5 штук, вмочіть палички манної крупи в борошні, щоб вони повністю покрилися; потім опустіть їх у яєчну суміш, давши стекти надлишкам. Нарешті, зануріть їх у панірувальні сухарі, поки вони повністю не покриються.

Крок 5

Обережно, по одній, опускайте палички в паніровці в гарячу олію. Вони мають одразу закипіти. Обсмажуйте до золотаво-коричневого кольору, 4-5 хвилин, потім перекладіть на підготовлену сковороду. При необхідності відрегулюйте нагрівання, щоб підтримувати температуру олії. Повторіть те саме з паличками манної крупи, що залишилися.

Покладіть палички манної крупи на блюдо сервіровки і посипте дижонською гірчицею, якщо використовуєте. Подавати ще теплим.