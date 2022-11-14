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14.11.2022  21:45   Віталій Хінєвіч

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо репарацій Україні від росії

Генеральна Асамблея ООН більшістю голосів ухвалила резолюцію «Забезпечення засобів правового захисту та репарацій у зв’язку з агресією проти України», підготовлений Україною за співавторства більше півсотні країн.

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо репарацій Україні від росії
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрінформ.
 
Повідомляється, що «За» дане рішення проголосувало 94 країни, проти - 13, утрималося - 74.
 
Проти була: білорусь, Центральноафриканська Республіка, Китай, Куба, Північна Корея, Еритрея, Ефіопія, Іран, Малі, Нікарагуа, росія, Сирія, Зімбабве.
 
«Це ще одна важлива перемога на дипломатичному фронті і ще одне нагадування росії, що світ не буде мовчки спостерігати за тим, як вона порушує міжнародно визнані кордони незалежної держави.  Синонімів слову «злочин» ніхто не шукатиме. Шукатимуть механізми компенсації, виплати репарацій. І росія платитиме. Так кажемо ми і так сказав світ. Початок покладено!
 
Я дякую усім державам-членам ООН (а це 94 країни!), які проголосували «за» резолюцію. Це колосальна підтримка України та фундаментальних цінностей і правил»,- зазначив Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.
 
Нагадаємо, до Всесвітнього дня науки відбулася ніч молодіжної науки.
 
Источник:   Укрінформ
 Тэги:  оон, репарации
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