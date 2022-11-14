14.11.2022 21:45 Віталій Хінєвіч

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо репарацій Україні від росії

Генеральна Асамблея ООН більшістю голосів ухвалила резолюцію «Забезпечення засобів правового захисту та репарацій у зв’язку з агресією проти України», підготовлений Україною за співавторства більше півсотні країн.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрінформ.

Повідомляється, що «За» дане рішення проголосувало 94 країни, проти - 13, утрималося - 74.

Проти була: білорусь, Центральноафриканська Республіка, Китай, Куба, Північна Корея, Еритрея, Ефіопія, Іран, Малі, Нікарагуа, росія, Сирія, Зімбабве.

«Це ще одна важлива перемога на дипломатичному фронті і ще одне нагадування росії, що світ не буде мовчки спостерігати за тим, як вона порушує міжнародно визнані кордони незалежної держави. Синонімів слову «злочин» ніхто не шукатиме. Шукатимуть механізми компенсації, виплати репарацій. І росія платитиме. Так кажемо ми і так сказав світ. Початок покладено!

Я дякую усім державам-членам ООН (а це 94 країни!), які проголосували «за» резолюцію. Це колосальна підтримка України та фундаментальних цінностей і правил»,- зазначив Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

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