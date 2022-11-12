12.11.2022 17:00 Віталій Хінєвіч

До Всесвітнього дня науки відбулася ніч молодіжної науки

У заході взяли участь 50 молодих вчених з різних регіонів України.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОН України.

Повідомляється, що 10 листопада 2022 року, у Всесвітній день науки в ім’я миру та розвитку Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України традиційно провела науково-популярний захід «Ніч молодіжної науки-2022 в умовах війни» в онлайн-форматі.

«Наперекір викликам українські дослідники завжди активно ставали на захист здоров’я та екології, а на сьогодні, створивши потужний науковий фронт, обороняють фронт і тил нашої країни. Саме результати діяльності молодих учених сприяють інноваційному та науково-технологічному розвитку країни, а також стають підґрунтям для відновлення України у період післявоєнної відбудови», – зазначив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

У заході взяли участь 50 молодих вчених з різних регіонів України, а також молодих вчених Польщі, які в цікавому форматі презентували свої наукові здобутки та досягнення у різних галузях знань.

Нагадаємо, 28 студентам призначено академічну стипендію Кабінету Міністрів України.